مقتل 3 من عناصر الأمن اليمني في كمين للقاعدة في محافظة أبين الجنوبية.

صنعاء 3 يناير 2017 (وال) - قتل ثلاثة من أفراد الأمن اليمني وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء إثر كمين لتنظيم القاعدة الارهابي في محافظة أبين جنوب البلاد بحسب مصدر محلي مسؤول. وقال المصدر أن مسلحي تنظيم القاعدة نصبوا كمينا لحملة أمنية في منطقة "موجان" النائية الواقعة بين مديريتي أحور وشقرة الساحلية. وأضاف أن الكمين أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الأمن واصابة آخرين موضحا أن حملة أمنية كانت في طريقها باتجاه مديرية أحور لمهاجمة وكر للتنظيم الارهابي الا ان الكمين عرقل وصولها الى المنطقة. وفي أغسطس الماضي شنت القوات الحكومية عملية عسكرية واسعة وأعلنت عقبها أبين محررة كليا من تنظيم القاعدة والذي كان يسيطر على مدينتي جعار وزنجبار كبرى مدن المحافظة. وخلال الأشهر الماضية نفذ التنظيم عدة هجمات على قوات الجيش والأمن مخلفا قتلى وجرحى. وينشط تنظيم القاعدة في اليمن مستغلا الحرب القائمة بين القوات الحكومية والحوثيين وحلفائهم منذ مارس 2015.