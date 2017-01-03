ألمانيا: وزير الداخلية يطالب بإنشاء مراكز لترحيل للمهاجرين الذين رفضت طلباتهم .

برلين 3 يناير 2017 (وال) - طالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير, بإنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء في البلاد, حسبما أفادت به مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء. ونقلت صحيفة "فرانكفورتر الجماينة" عن ميزيير قوله أن "خطته ورؤيته تمنح المؤسسات الاتحادية صلاحيات أكبر على حساب الولايات بما في ذلك الشرطة الاتحادية حتى تصبح ألمانيا أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب". وأوضح أن "الشرطة الإتحادية ستتولى عمليات الترحيل حتى تضمن سرعة التنفيذ, وأن الولايات الألمانية ستقوم بنقل اختصاصات وسلطة الترحيل إلى الشرطة الاتحادية في الأيام أو الأسابيع الأخيرة من إقامة طالب اللجوء الذي سوف يتم ترحيله في البلاد". كما اقترح وزير الداخلية الألماني "بناء المراكز بالقرب من المطارات لتسهيل الجانب اللوجيستي لهذه العمليات, ومكافحة الهجرة غير الشرعية". ودعا إلى "تخفيض بنود الشروط التي يستند إليها في تصنيف الدول إلى دول آمنه مثل دول شمال إفريقيا, وطبقا لذلك فلا يسرى على طالب اللجوء المنحدر من دول تصنيفها آمن قبول طلبه".