الصين تؤكد إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور في إقليم "قويتشو".

بكين 3 يناير 2017 (وال) - اكدت السلطات الصحية في إقليم "قويتشو" بجنوب الصين إصابة بشرية جديدة بأنفلونزا الطيور من السلالة "إتش7إن9" , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات البشرية بالسلالة الشديدة العدوى إلى 19 خلال فصل الشتاء. وأوضح تقرير أصدرته السلطات الصحية ان "المصاب هو تاجر دواجن /49 عاما/ يعالج في المستشفى وأن السلطات المحلية تتخذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى". وقد أصيب 19 شخصا إجمالا بأنفلونزا الطيور حتى الآن في الصين في فصل الشتاء بالسلالة (إتش7إن9 ) وتوفي ثلاثة منهم على الأقل. وأعدمت الصين أكثر من 170 ألف طائر في أربعة أقاليم منذ أكتوبر الماضي وأغلقت بعض أسواق الطيور الحية بعدما أصيب بشر وطيور بسلالات من أنفلونزا الطيور.