الهلال الأحمر الدولي يقدم قافلة مستلزمات طبية لعدد من المراكز الصحية بسرت.

سرت 03 يناير 2017 (وال)- وصلت اليوم إلى عدد من المراكز الصحية بسرت، قافلة مستلزمات طبية مقدمة من الهلال الأحمر الدولي وبالتعاون مع قطاع الصحة ولجنة الأزمة سرت وفرع جمعية الهلال الأحمر مصراتة. وأوضح مدير إدارة الخدمات الصحية سرت الدكتور خليفة " محمد عبد الفتاح" لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن القافلة تحوي كميات من المستلزمات الطبية الضرورية التي تحتاجها أقسام الاسعافات الأولية والجراحة بالمراكز الصحية. ودعا مسئول الصحة بسرت كافة الجهات المسئولة بالحكومة إلى توفير الأدوية الطبية للمرافق الصحية. ..(وال-سرت)..