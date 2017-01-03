موجزلاهم الاخبارالعربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الثلاثاء 3 يناير 2017 = رام الله - قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 28 فلسطينيا خلال مداهمات واسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية,وتقوم بتخريب عشرات المنازل .

= طرابلس- خبراء المناخ يعلنون بإن درجات الحرارة في القطب الشمالي قد تصل إلى 20 درجة وهو أعلى من المتوسط عشية آواخر أيام السنة 2016 وبداية الايام الاولى من السنة الجديدة ، بما يصفه العلماء بموجة حر قياسية. = القاهرة,- الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يعلن بأن حفل الاستفتاء الثالث لنجوم الرياضة العرب لعام 2016 سيقام في القاهرة في شهر مارس المقبل. = سيول- أسعار النفط ترتفع في الساعات الأولى للتداول بفعل الآمال بأن يثبت الاتفاق بين المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط والذي بدأ سريانه يوم الأحد فعاليته في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية. = نيامي- جماعة "بوكو حرام" تشن هجوما على مواقع الجيش النيجري يسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأصابة سبعة بجروح . = كاراكاس- حادث تحطم طائرة مروحية عسكرية في فنزويلا يسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها البالغ 16 شخصا. = بانغول- المتحدثة بإسم تحالف المعارضة في غامبيا تحذر جامع من التمسك بالمنصب , وتطالبه بالإنسحاب قبل موعد تبادل السلطة. = سيول- الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" يدعو إلى تحول نظام الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية من نظام الدائرة الانتخابية ذات المقعد الواحد إلى نظام متعدد المقاعد . ...( وال ) ...