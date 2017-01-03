القضاء على إرهابيين خطيرين بالجزائر.

الجزائر 3 يناير 2017 (وال)- تمكنت القوات الجزائرية , أمس الاثنين, من القضاء على إرهابيين خطيرين بمدينة الاغواط كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية في 1995و 1996. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائري أنه في إطار مكافحة الإرهاب, قضت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني, مساء أمس على إرهابيين اثنين خطيرين بحي شطيط بمدينة الأغواط. وقد سمحت هذه العملية باسترجاع سلاحين من نوع كلاشنكوف وخمسة مخازن مملوءة وجهاز اتصال لاسلكي ومنظار ميدان. من جهة أخرى, "أوقفت مفرزة مشتركة بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني ، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة. ..وال..