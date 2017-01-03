\\\" الثلثي \\\" : المجلس الرئاسي يعقد اجتماعات بخصوص استقالة النائب بالمجلس الرئاسي \\\"موسى الكوني\\\"، ويبذل كل الجهود لإقناعه بالرجوع عن استقالته.
الثلاثاء ، 03- 01- 2017 - 13:28:00
\\n طرابلس 03 يناير 2017 ( وال ) - أعلن المتحدث باسم المجلس الرئاسي \\nلحكومة الوفاق الوطني \\\" أشرف الثلثي\\\" أن المجلس الرئاسي يعقد اجتماعات \\nبخصوص استقالة النائب بالمجلس الرئاسي \\\"موسى الكوني\\\"، ويبذل كل الجهود \\nلإقناعه بالرجوع عن استقالته.\\n وتطرق \\\" الثلثي\\\" في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مساء أمس \\nالاثنين، بالمركز الصحفي برئاسة الوزراء،الى الترتيبات المالية لميزانية \\nعام 2017 التي تم إقرارها من قبل المجلس الرئاسي، بقيمة إجمالية تقدر بـ(\\n37 ) مليارا وخمسمائة وستين مليون دينار ليبي لكافة القطاعات، والتي تم \\nنشر تفاصيلها بالموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة الوفاق الوطني. \\n وأكد \\\" الثلثي\\\" أنه جاري التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي حول آلية \\nلمتابعة السياسات، والإصلاحات الاقتصادية والنقدية، والتي على رأسها أزمة\\nعدم توفر السيولة النقدية بالمصارف، وانخفاض سعر الصرف الدينار الليبي \\nمقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى معالجة التضخم، وارتفاع الأسعار. \\nكما أشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي، حول\\nتغطية عجز الميزانية خلال العام المنصرم 2016 بالإضافة إلى تغطية النفقات\\nالمطلوبة التي تضمنت بنودا مالية لتغطية المعاشات الأساسية، ونفقات \\nالعلاج، وبقية المرتبات العاملة بالقطاع العام، ومنها مرتبات شركات \\nالخدمات العامة والنظافة، والمياه والصرف الصحي. \\n\\n ... ( وال )...