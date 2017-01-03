\\\" الثلثي \\\" : المجلس الرئاسي يعقد اجتماعات بخصوص استقالة النائب بالمجلس الرئاسي \\\"موسى الكوني\\\"، ويبذل كل الجهود لإقناعه بالرجوع عن استقالته.

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طرابلس 03 يناير 2017 ( وال ) - أعلن المتحدث باسم المجلس الرئاسي \

لحكومة الوفاق الوطني \\\" أشرف الثلثي\\\" أن المجلس الرئاسي يعقد اجتماعات \

بخصوص استقالة النائب بالمجلس الرئاسي \\\"موسى الكوني\\\"، ويبذل كل الجهود \

لإقناعه بالرجوع عن استقالته.\

وتطرق \\\" الثلثي\\\" في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مساء أمس \

الاثنين، بالمركز الصحفي برئاسة الوزراء،الى الترتيبات المالية لميزانية \

عام 2017 التي تم إقرارها من قبل المجلس الرئاسي، بقيمة إجمالية تقدر بـ(\

37 ) مليارا وخمسمائة وستين مليون دينار ليبي لكافة القطاعات، والتي تم \

نشر تفاصيلها بالموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة الوفاق الوطني. \

وأكد \\\" الثلثي\\\" أنه جاري التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي حول آلية \

لمتابعة السياسات، والإصلاحات الاقتصادية والنقدية، والتي على رأسها أزمة\

عدم توفر السيولة النقدية بالمصارف، وانخفاض سعر الصرف الدينار الليبي \

مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى معالجة التضخم، وارتفاع الأسعار. \

كما أشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي، حول\

تغطية عجز الميزانية خلال العام المنصرم 2016 بالإضافة إلى تغطية النفقات\

المطلوبة التي تضمنت بنودا مالية لتغطية المعاشات الأساسية، ونفقات \

العلاج، وبقية المرتبات العاملة بالقطاع العام، ومنها مرتبات شركات \

الخدمات العامة والنظافة، والمياه والصرف الصحي. \

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