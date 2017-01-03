مقتل 386 شخصا وإصابة 1452 آخرين في أعمال عنف بالعراق خلال ديسمبر الماضي .

بغداد 3 يناير 2017 (وال) - أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق ، مقتل 386عراقيا وإصابة 1066 آخرين في أعمال عنف وتفجيرات خلال شهر ديسمبر الماضي. وقالت البعثة الأممية في بيان صحفي أمس الإثنين إن الأرقام التي سجلتها أفادت بمقتل ما مجموعه 386 عراقيا وإصابة 1066 آخرين جراء أعمال العنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال الشهر الماضي. وأضافت البعثة أنه وفقا للأرقام الواردة كانت محافظة نينوى هي الأكثر تضررا تلتها بغداد ثم كركوك. ونقلت البعثة الأممية عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق قوله إنه على الرغم من سقوط عدد أقل من الضحايا في ديسمبر عما شهدته الأشهر السابقة إلا أننا نلحظ زيادة في التفجيرات أواخر الشهر وخلال الأيام القليلة الماضية مستهدفة المدنيين. .. وال..