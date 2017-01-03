ملخص لأهم ما جاء في النشرة الاقتصادية الاسبوعية التي تصدر عن وكالة الأنباء الليبية .

طرابلس 03 يناير 2017 ( وال )- ** غرامات على المحاسبين الذين يساعدون على التهرب الضريبي . = لندن - من المقرر أن تفرض حكومة بريطانيا غرامات على المحاسبين، ومسئولي البنوك، والمحامين، والمستشارين الذين يدعمون ممارسات التهرب الضريبي في إطار خطة لتشديد الإجراءات التي تستهدف الحد من التهرب الضريبي. وتبلغ الغرامات المحتملة التي تُفرض على داعمي ممارسات التهرب الضريبي 100 في المائة من قيمة الضريبة التي يهرب من سدادها أي عميل لديهم ، أو ثلاثة آلاف جنيه إسترليني، أيهما أكثر. ووفقا للخطة ، للحكومة الحق في إعلان أسماء المتورطين في المساعدة على التهرب الضريبي، أو نقل الأموال إلى حسابات شركات . وقالت الأمينة المالية لوزارة الخزانة البريطانية " جين إليسون " إن الحكومة البريطانية تقود مسيرة إصلاح النظام الضريبي العالمي من أجل اجتثاث التهرب الضريبي من جذوره. وأضافت : " نحن بصدد تطوير نظام ضريبي يضمن ضرائب عادلة ، ومنافسة ، وقابلة للسداد." ** توقعات بانتعاش أسواق المال في الشرق الأوسط في 2017 . = القاهرة - أصبح مديرو الصناديق في الشرق الأوسط أكثر تفاؤلا بشأن الأسهم في المنطقة مع بداية العام الجديد بسبب ارتفاع أسعار النفط والجهود التي تبذلها الحكومات الخليجية لخفض العجز في ميزانياتها، وذلك بحسب استطلاع رأي شهري أجرته وكالة رويترز للأنباء. وأشار الاستطلاع الذي شمل 13 من كبار مديري الصناديق ، وأجري على مدى الأسبوع الماضي، إلى أن 62 في المائة منهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة في حين لم يتوقع أحد منهم تقليصها ، فإن هذه أكثر النتائج إيجابية للأسهم منذ فبراير عام 2014 قبل أن تبدأ أسعار النفط في الهبوط. وكان 43 في المائة منهم قد توقعوا في استطلاع الشهر الماضي زيادة مخصصاتها لأسهم الشرق الأوسط، بينما توقع 7 في المائة منهم تقليصها. ** مسئول ياباني: الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة . = اليابان - محافظ بنك اليابان المركزي ، هاروهيكو كورودا، يعلن بإن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة على ما يبدو، ويتجاوز أخيرا التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية. ونقل عنه إن الإطار الجديد لسياسة بنك اليابان المركزي النقدية تهدف إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الطويلة الأجل عند نحو صفر في المائة. . معتبرا بأن هذا الأمر سيساعد على تعظيم الاستفادة من الظروف العالمية المواتية لصالح الاقتصاد الياباني. وأضاف ، في كلمة أمام مؤتمر اقتصادي في طوكيو، "بتطبيق إطار السياسة هذا على نحو ملائم يمكن لبنك اليابان المركزي الاستفادة من ميزة زخم تعافي الاقتصاد العالمي لخلق قوة دفع أكبر للاقتصاد الياباني". ** هبطت الثقة بمؤشر شركات قطاع الصناعة التحويلية في تركيا . = انقرة - بيانات البنك المركزي التركي ، تظهر أن ثقة الشركات في قطاع الصناعات التحويلية بالبلاد هبطت في ديسمبر الماضي ، وأن مؤشر الثقة تراجع إلى 98.4 نقطة في ديسمبر، بعدما كان 103.7 نقطة في نوفمبر. ويشير مستوى 100 فما فوق في المؤشر إلى تفاؤل ، بينما يظهر المستوى الأقل من 100 وجود تشاؤم. وجاءت هذه المعطيات في مؤشرات قاتمة على أداء الاقتصاد التركي التي يمر بمرحلة تراجع هي الأسوأ منذ عام 2009، وذلك نتيجة الاضطرابات السياسية والمحاولة الانقلابية الفاشلة ، كما فقدت الليرة التركية 17.5 في المائة من قيمتها هذا العام. ** تويوتا تستدعي نحو 19 ألف سيارة "لكزس" في روسيا . = طوكيو- أعلنت وكالة "روستا ندارت" المعنية بالمواصفات الفنية في روسيا، إنه تم إخطارها باستدعاء شركة تويوتا طواعية 18 ألفا و757 سيارة لكزس من فئات إن. إكس 200 وإن.إكس 200 تي وإن.إكس 300 إتش، بها خلل في أنظمة المكابح. وذكرت الوكالة في بيان أن عملية الاستدعاء شملت سيارات جرى بيعها بعد 11 سبتمبر 2014 . واستدعت الشركة في يونيو الماضي 3.37 مليون وحدة من عرباتها في العالم ، بعدما رشحت احتمالات عن وجود عيوب في وسائدها الهوائية ووحدات مراقبتها للانبعاثات. ** توشيبا تتوقع خسارة مليار" ين " بسبب أنشطة نووية = اليابان- قالت صحيفة نيكي الاقتصادية في آخر عدد لها بان شركة توشيبا العملاقة للإلكترونيات تتوقع تكبد خسارة استثنائية تقدر بـ 100 مليار ين (850 مليون دولار) بسبب استحواد وحدتها وستنجهاوس على أنشطة للطاقة النووية بالولايات المتحدة العام الماضي. وتتعلق الخسارة بالاستحواد على وحدة الأنشطة النووية التابعة لشركة شيكاجو بريدج آند ايرون في أكتوبر من العام الماضي. ودخلت شيكاجو بريدج آند ايرون مع وستنجهاوس في عملية تقاض بشأن حساب رأس المال العامل في الصفقة. وتوقعت توشيبا أن يبلغ صافي ربح هذا العام بأكمله نحو 145مليار ين. ** القيمة السوقية لمايكروسوفت نحو 489 مليار دولار. = نيويورك - توقع المحلل الاقتصادي مايكل ماركوفسكي " نجاح مايكروسوفت في الوصول بقيمتها السوقية إلى حاجز التريليون دولار، لتكون أول شركة تقنية تبلغ هذا الرقم. واستند ماركوفسكي في تحليله على توقعاته بشأن تطوير مايكروسوفت لموقع "لينكد إن" الذي استحودت عليه مؤخرا بقيمة 26 مليار دولار تقريبا ، وهو ما سيفتح أمامها آفاقا كبيرة في عالم التمويل الجماعي عبر الإنترنت ، وهي الصناعة التي يعتقد أن تمهد لثورة تقنية مقبلة. وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أصدرت قرارين فتحت من خلالهما الباب أمام المستثمرين غير المعتمدين للدخول بقوة في عالم التمويل الجماعي، والمساهمة في أنواع مختلفة من الاستثمارات. ويعتقد ماركوفسكي أن "لينكد إن" سيمنح مايكروسوفت ميزة كبيرة باحتكار نشاط الأعمال والشركات في دنيا وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيدفع المنافسين لإنشاء شبكات مماثلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي سيوفرها التمويل الجماعي. وتبلغ القيمة السوقية الحالية لمايكروسوفت نحو 489 مليار دولار متفوقة على أمازون وفيسبوك، ولكنها بعد كل من أبل (622 مليار دولار) وألفابت، الشركة المالكة لغوغل، (549 مليار دولار). ** زيادة الضرائب " تصعد" بالتضخم . = تركيا - ذكر البنك المركزي التركي مؤخرا بأن زيادة الضرائب على التبغ وبعض السلع الأخرى ستفرض ضغوطا صعودية ملحوظة على التضخم في ديسمبر. وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك قررت الشهر الجاري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في تحد لهبوط قيمة الليرة. وقال أعضاء اللجنة إن تأثير ارتفاع سعر الصرف وأسعار النفط على التضخم لا يزال محدودا نسبيا. ** إيطاليا تضخ "مليارات" لإنقاذ ثالث أكبر مصرف بالبلاد . = روما - الحكومة الإيطالية تضخ 6.5 مليار يورو (6.8 مليار دولار) لإنقاذ بنك مونتي دي باسكي دي سيينا ثالث أكبر مصرف في البلاد وهو أكثر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، وذلك وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة. وبموجب خطة الإنقاذ المقترحة ستقوم الحكومة بتعويض ما يقرب من 40 ألف من المستثمرين الأفراد، الذين يحوزون حوالي ملياري يورو من الدين الثانوي للبنك وسيحولون سنداتهم إلى أسهم. ويمكن للمستثمرين الأفراد مبادلة تلك الأسهم بسندات ممتازة مع قيام الحكومة بإعادة شراء الأسهم من البنك، وتحتاج خطة الإنقاذ إلى موافقة الاتحاد الأوروبي وهو ما يمكن أن يستغرق شهرين إلى 3 أشهر. ** صناعة الماس في "خطر كبير" بسبب الهند . = الهند - تواجه صناعة الماس العالمية خطر التعطيل ، وألقت شركة دي بيرز أضخم مورد للألماس في العالم، اللوم على الهند في ذلك ، بسبب قرار نيودلهي إلغاء الأوراق النقدية من فئة 500 و1000 روبية. وانخفضت مبيعات الماس من 476 مليون دولار إلى 418 مليون دولار في نوفمبر الماضي. ويعود هذا الانخفاض بالدرجة الأولى لقيام الهند بإلغاء العملة النقدية من فئتي 500 و1000 روبية، اللتين تعدان أكبر الأوراق النقدية قيمة في الهند. وقال بروس كليفر المدير التنفيذي لشركة دي بيرز إن "تجارة الماس تشهد ركودا مؤقتا نتيجة التغيرات التي طرأت على العملة الهندية". ويعد سوق الماس في الهند أحد أسرع الأسواق نموا في العالم ، بحسب تقرير صدر مؤخرا عن شركة باين أند كومباني. وتوقعت الشركة أن تتجاوز الهند كل من أوروبا واليابان لتصبح ثالث أضخم سوق للماس بحلول عام 2020. ** أسعار الذهب مستمرة بالصعود. = نيويورك - ارتفعت أسعار الذهب ، الأربعاء ، ليعزز المعدن الأصفر مكاسبه بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة , وارتفع الذهب 0.5 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1143.98دولار للأوقية (الأونصة), وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 14 ديسمبر يوم الثلاثاء عند 1148.98 دولار للأوقية. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة أيضا 0.5 في المائة، إلى 1144.50 دولار للأوقية, وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات 0.1 في المائة إلى 102.90. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ، نزلت الفضة 0.3 في المائة إلى 15.90 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 904.70 دولارا للأوقية ، وزاد البلاديوم بنسبة مماثلة إلى 674.47 دولار للأوقية، بعدما ارتفع أكثر من اثنين في المائة في الجلسة السابقة. ** السودان يتوقع عجزا قدره 2.1 في المائة = الخرطوم - قال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، إن البرلمان أقر، ميزانية الدولة لعام 2017 التي تتوقع عجزا قدره 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاعا من 1.6 في المائة في ميزانية 2016. وتقدر ميزانية 2017 إجمالي الإيرادات عند 77.7 مليار جنيه سوداني (12 مليار دولار) وإجمالي النفقات عند 96.2 مليار جنيه.وتتوقع معدل نمو قدره 5.3 في المئة انخفاضا من 6.4 في المائة للعام الحالي. فيما تستهدف الحكومة متوسطا للتضخم قدره 17 في المائة للعام القادم. ويقترب التضخم من 20 في المائة وأثار التقشف الحكومي استياءً متناميا واحتجاجات نادرة في السودان في الأسابيع القليلة الماضية. وتتفاقم مشاكل السودان الاقتصادية منذ أن انفصل الجنوب في 2011، آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وإيرادات الحكومة. ** لجزائر تنهي 2016 باحتياطيات أجنبية قدرها 114 مليار دولار. = الجزائر - كشف رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن بلاده تنهي عام 2016 باحتياطيات أجنبية قدرها 114 مليار دولار، لكن عائدات النفط والغاز ستنخفض إلى 27.5 مليار دولار من 35.7 مليار دولار في العام الماضي و60 مليار دولار في 2014. وتوقع سلال أن تصل إيرادات النفط والغاز إلى 35 مليار دولار في2017 وإلى 45 مليار دولار في 2019. وأبلغ رئيس الوزراء التلفزيون الرسمي الجزائري أن النمو الاقتصادي سيبلغ 3.5 في المائة في 2016 و3.9 في المائة في 2017 ، بينما يبقى الدين الخارجي عند ثلاثة مليارات دولار أو 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما قال إن الجزائر ستبقي على نظام للدعم بقيمة 18 مليار دولار في2017. وتدعم الحكومة منتجات مثل الألبان والخبز والسكر. وطمأن سلال الجزائريين بأن الحكومة لن تتخلى عن سياسة الدعم. ** تركيا تتوقع زخما تجاريا مع سوريا والعراق في 2017. = انقرة - نائب رئيس الوزراء التركي ، نور الدين جا نيكلي يتوقع أن تشهد تجارة بلاده مع سوريا والعراق زخما في العام المقبل ، قائلا إن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا سيمهد الطريق أمام" التطبيع" في المنطقة. وأضاف جانيكلي ، في اجتماع لجنة مختصة بتحسين مناخ الاستثمار، أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي ستنعم بالاستقرار مع توسيع اتحادهما الجمركي الذي من شأنه أن يعزز حجم تجارة بلاده مع الاتحاد. وتوصلت تركيا ، التي تدعم فصائل من المعارضة المسلحة، مع روسيا، حليفة الأسد، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة، رغم بعض الانتهاكات. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسئول بالمعارضة المسلحة، إن الاتفاق لا يزال صامدا، بعد اشتباكات متفرقة وإطلاق نار بعد بدء سريانه مباشرة في الليل. ** انخفاض معدل التضخم في روسيا = موسكو- انخفض معدل التضخم في روسيا خلال العام 2016، ليصل إلى 5.4 في المائة ، وهو أدنى مستوى له منذ سقوط الاتحاد السوفيتي قبل 25 عاما، وفق تقديرات نشرتها الجمعة وكالة الإحصاءات "روس ستات". ويعتبر هذا التراجع نجاحا كبيرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتن ، بعد سنوات من ارتفاع مستوى التضخم أثر بصورة كبيرة على مستوى معيشة الروس، وفق "فرانس برس". وكان معدل التضخم قد بلغ 12.9 في المائة خلال عام 2015، وسجل الرقم القياسي السابق في انخفاض التضخم عام 2011، عندما بلغ 6.1 في المائة. وارتفع حجم التضخم في العامين الأخيرين 2014 و 2015 في روسيا، نتيجة لتدهور سعر صرف الروبل، الذي تأثر بأسعار النفط والعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، علاوة على الحظر المفروض على المنتجات الغذائية الغربية التي كانت ردا على العقوبات. ** تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي والخدمات في الصين . = بكين - حقق القطاع الصناعي الصيني نموا للشهر الخامس على التوالي.. لكن وتيرة النمو جاءت أقل قليلا من التوقعات ، في مؤشر على أن الإجراءات الحكومية لكبح أسعار الأصول الأخذة في الصعود بدأت أثارها تمتد للاقتصاد عموما. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 51.4 في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 51.7 في نوفمبر، إذ تشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو شهري وأقل من ذلك إلى انكماش,وتقل قراءة ديسمبر بشكل طفيف عن التوقعات البالغة 51.5 نقطة. ** رح جنيهات إسترلينية معدنية جديدة . = لندن - أعلنت الحكومة البريطانية بأنها ستبدأ طرح جنيهات إسترلينية معدنية جديدة ، في 28 مارس المقبل، في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات التزوير التي طالت الجنيه الحالي. وتعكف السلطات حاليا على صك أكثر من مليار ونصف المليار جنيه إسترليني، من العملة الجديدة. وطالبت الحكومة البريطانيين بالتخلص تدريجيا من الجنيهات الإسترلينية الحالية التي صدرت عام 1983، حيث سيتم إلغاؤها في 15 أكتوبر. ويتميز الجنيه الجديد بـ12 جانبا، كما أنه أنحف سمكا وأخف وزنا، لكنه أكبر حجما من الجنيه الحالي، ويرى خبراء أنه سيكون عصيا على التزوير، ووصفوه بأنه "الأكثر أمانا في العالم". وأفادت تقديرات سابقة بوجود جنيه إسترليني واحد مزور بين كل 30 جنيها معدنيا، مما يسبب القلق لأصحاب الأعمال الصغيرة ودار صك العملة البريطانية ( وال )