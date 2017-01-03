كوريا الجنوبية تقرر تمدد حظرسفر رعاياها إلى 6 دول من بينها ليبيا .

سيئول 3 يناير 2017 ( وال) - قررت وزارة خارجية كورية الجنوبية اليوم الثلاثاء تمديد حظر سفررعاياها إلى 6 دول من بينها ليبيا حتى 31 من شهر يوليو في العام الجاري. وعزت الوزارة حسب وكالة الانباء الكورية أسباب التمديد إلى الوضع السياسي غير المستقر، وحالة الأمن السيئة، وتهديد الجماعات الإرهابية. ونبهت الوزارة رعاياها الذين يقومون بزيارة إلى ليبيا والعراق وسوريا واليمن والصومال، وأفغانستان، وبعض المناطق الفلبينية بدون إذن الحكومة، سيعاقبون بالسجن لمدة عام كحد أقصى ، أودفع غرامة مالية تقدير بحوالي(8,300 دولار أمريكي) كحد أقصى ، وفقا للمادة 26 من قانون جوازات السفر. ...( وال ) ...