زبيدة : يحذر من توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا .

طرابلس 03 يناير 2017 ( وال )- حذر أستاذ القانون الدولي الدكتور" محمد زبيدة " ، الإثنين، من أن التجمعات التي أقيمت لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا غير قانونية ، لافتا إلى أن الجهة المختصة بشؤون اللاجئين هي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، التابعة للأمم المتحدة . وأوضح" زبيدة " في حوار مع احدى القنوات الفضائية أن ليبيا لم تصدق على أي اتفاقات خاصة بهذا الشأن ، ووجود المفوضية داخل ليبيا مخالف للقانون الدولي بالأساس ، حيث استغلت حالة الانفلات الأمني بالبلاد ، وتم توطين بعض اللاجئين ، وإعطاؤهم بطاقات لجوء. وأضاف " زبيدة " ، أن مسألة التوطين تتعلق بخطتين ، الأولى عندما تحدث المبعوث الأممي" مارتن كوبلر" عن ضرورة تعديل القوانين الليبية فيما يتعلق باللجوء والهجرة ، للضغط على ليبيا من أجل توقيع الاتفاقية الخاصة باللجوء. أما الخطة الثانية ، فهي وجود منظمتين فى مدينة سبها ألمانية وإيطالية لتوطين الأفارقة في جنوب ليبيا، مستغلين أن أهالي المنطقة هناك من أصحاب البشرة السمراء ووجود قبائل التبو والطوارق. وأشار " زبيدة " إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب أجهزة الدولة ، ما سهل عمليات منح بطاقات الهوية الليبية لأشخاص غير ليبيين من الأساس ، لافتا إلى أن الأسبوع الماضي تم ضبط أكثر من 40 ألف شهادة هوية في مدينة البيضاء لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية . وحذر" زبيدة " من حدوث خلل ديموغرافي في الجنوب الليبي مع وجود أشخاص استوطنوا البيوت ويتم توفير سبل المعيشة لهم ، وهو ما ينذر بإشكاليات عديدة في الفترة المقبلة . ( وال )