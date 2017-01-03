موجزلأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الثلاثاء 03 يناير2017 .الثلاثاء ، 03-01-2017 - 12:00:00

م . = طرابلس - الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يؤكد استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي "موسى الكوني", وأن المجلس الرئاسي يبذل جهودا كبيرة لإقناع الكوني بالعدول عن الاستقالة. = طرابلس- " الكوني " في المؤتمر الصحفي الذي عقده يُرجع اعلان استقالته من المجلس الرئاسي لفشل المجلس في إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا وامنيا وعجز في حل مشاكل المواطن اليومية . = ترهونة - المجلس البلدي ترهونة يستعد لتنظيم الملتقى الأول لرجال الاعمال لتعزيز التعاون بين جميع مؤسسات قطاع الاعمال ، وتوفير فرص الاستثمار والأعمال بمدينة ترهونة. ( وال )

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