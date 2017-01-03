قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 28 فلسطينيا بالضفة الغربية.

رام الله 3 يناير 2017 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 28 فلسطينيا خلال مداهمات واسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس وشنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة وتخريب لعشرات المنازل ، واعتقلت 11 فلسطينيا . كما اعتقلت سبعة فلسطينيين من بيت لحم واثنين آخرين من مخيم عايدة. وفي رام الله اعتقلت خمسة فلسطينيين من سلواد واثنين آخرين من قلقيلية وآخر من يعبد جنوب غرب جنين. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات مداهمة وتفتيش بشكل شبه يومي في مختلف بلدات ومدن الضفة الغربية تعتقل خلالها عشرات المواطنين الفلسطينيين . .. ( وال ) ..