ارتفاع اسعار النفط والأنظار على الإنتاج من أوبك وخارجها.

سيول 3 يناير 2017 (وال) - ارتفعت أسعار النفط في الساعات الأولى للتداول في 2017 بفضل الآمال بأن يثبت الاتفاق بين المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط والذي بدأ سريانه يوم الأحد فعاليته في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية. وارتفع مزيج برنت الخام 35 سنتا ما يوازي 6ر0 في المئة إلى 17ر57 دولار للبرميل يوم الثلاثاء ، مقتربا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 89ر57 دولار للبرميل الذي سجله في 12 ديسمبر . وصعد خام غرب تكساس الوسيط وهو خام القياس الأمريكي 31 سنتا ما يعادل 6ر0 في المئة إلى 03ر54 دولار ، مقتربا أيضا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 51ر54 دولار الذي بلغه في 12 ديسمبر . وفي الأول من يناير بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر مع منتجين مستقلين مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا. .. ( وال ) ..