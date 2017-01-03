\" الكوني \" يُرجع اعلانه استقالته من المجلس الرئاسي لفشل المجلس في إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا وامنيا وحل مشاكل المواطن اليومية .
الثلاثاء ، 03- 01- 2017 - 11:12:00
\n طرابلس 03 يناير 2017 ( وال ) - أرجع نائب رئيس المجلس الرئاسي \nلحكومة الوفاق الوطني \" موسى الكوني \" إعلانه تقديم استقالته الى ماوصفه \nبإفشال وفشل المجلس في إدارة أمور البلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا ، وبعد\nأن أصبح تطبيق الاتفاق السياسي شبه محال .\n وأكد \" الكوني \" في المؤتمر الصحفي الذي عقده بطرابلس مساء أمس أن \nالمجلس الرئاسي فشل في حل الازمة السياسية وحل مشاكل المواطن اليومية \nوالتعامل مع التحديات التى تواجهه لانه لا يعمل بروح الفريق الواحد او \nعلى قلب واحد .\n وأوضح ان المجلس أُفشل وفشل في تأسيس جيش وطني واخراج المجموعات \nالمسلحة من المدن وسحب الاسلحة وفتح الطرقات والمطارات وعودة النازحين \nوالمهجرين اضافةالى فشله في توحيد مؤسسات الدولة وانهاء تشظي المؤسسات \nشرقا وغربا .\n وأشار \" الكوني \" الى أن مجلس النواب لم يقم بما هو مطلوب منه بحسب \nالاتفاق السياسي ولم يقم بتعديل الاعلان الدستوري وتضمين الاتفاق ولم يقم\nبمنح الثقة للحكومة المقدمة من المجلس الرئاسي .\n وقال \" أُفشلنا وفشلنا في حل الازمة السياسية وفي حل مشاكل المواطن \nاليومية ، ووقفنا عاجزين عن اتخاذ قرارات شجاعة ، لا سلطة لنا على \nالمؤسسات وأهمها المصرف المركزي ، رغم المحاولات العديدة ، مناطق كثيرة \nشهدت ازمات وصراعات وحتى حروب لم نستطع أن نقدم لها مايجب ان نقدمه من \nمساعدات سواء اكانت مادية او اجرائية وعلى جميع الصعد ، ومناطق اخرى عانت\nاكثر مما يجب في ظل وجود المجلس على رأس الدولة \"\n وأكد \" الكونى \" أن المجلس الرئاسي يرأس الدولة إسميا وليس فعليا ، \nمؤكدا بأن الجميع في ليبيا يحكم مع أنه لا أحد يسيطر .\n \n ... ( وال )...