\" الكوني \" يُرجع اعلانه استقالته من المجلس الرئاسي لفشل المجلس في إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا وامنيا وحل مشاكل المواطن اليومية .



طرابلس 03 يناير 2017 ( وال ) - أرجع نائب رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني \" موسى الكوني \" إعلانه تقديم استقالته الى ماوصفه

بإفشال وفشل المجلس في إدارة أمور البلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا ، وبعد

أن أصبح تطبيق الاتفاق السياسي شبه محال .

وأكد \" الكوني \" في المؤتمر الصحفي الذي عقده بطرابلس مساء أمس أن

المجلس الرئاسي فشل في حل الازمة السياسية وحل مشاكل المواطن اليومية

والتعامل مع التحديات التى تواجهه لانه لا يعمل بروح الفريق الواحد او

على قلب واحد .

وأوضح ان المجلس أُفشل وفشل في تأسيس جيش وطني واخراج المجموعات

المسلحة من المدن وسحب الاسلحة وفتح الطرقات والمطارات وعودة النازحين

والمهجرين اضافةالى فشله في توحيد مؤسسات الدولة وانهاء تشظي المؤسسات

شرقا وغربا .

وأشار \" الكوني \" الى أن مجلس النواب لم يقم بما هو مطلوب منه بحسب

الاتفاق السياسي ولم يقم بتعديل الاعلان الدستوري وتضمين الاتفاق ولم يقم

بمنح الثقة للحكومة المقدمة من المجلس الرئاسي .

وقال \" أُفشلنا وفشلنا في حل الازمة السياسية وفي حل مشاكل المواطن

اليومية ، ووقفنا عاجزين عن اتخاذ قرارات شجاعة ، لا سلطة لنا على

المؤسسات وأهمها المصرف المركزي ، رغم المحاولات العديدة ، مناطق كثيرة

شهدت ازمات وصراعات وحتى حروب لم نستطع أن نقدم لها مايجب ان نقدمه من

مساعدات سواء اكانت مادية او اجرائية وعلى جميع الصعد ، ومناطق اخرى عانت

اكثر مما يجب في ظل وجود المجلس على رأس الدولة \"

وأكد \" الكونى \" أن المجلس الرئاسي يرأس الدولة إسميا وليس فعليا ،

مؤكدا بأن الجميع في ليبيا يحكم مع أنه لا أحد يسيطر .



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