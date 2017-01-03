المجلس البلدي ترهونة يستعد لتنظيم الملتقى الأول لرجال الاعمال .

ترهونة 03 يناير 2017 ( وال )- يستعد المجلس البلدي ترهونة لتنظيم الملتقى الأول لرجال الاعمال بترهونة . ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين جميع مؤسسات قطاع الاعمال محليا ، وتوفير فرص الاستثمار والأعمال بمدينة ترهونة من خلال تبني سياسة اقتصادية محلية مع الجهات ذات العلاقة وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين رجال الاعمال بترهونة ونظرائهم محليا وإقليميا ودوليا ، بالإضافة إلى تشجيع رجال الاعمال بترهونة وتمكينهم من تأسيس مشاريع اقتصادية رائدة داخل مدينة ترهونة . كما يهدف الملتقى الذي سيقام بالتعاون مع جامعة الزيتونة بترهونة يوم 28 من الشهر الجاري بمدرج كلية العلوم بجامعة الزيتونة إلى تجميع أصحاب المال والأعمال بترهونة وتعزيز التعاون فيما بينهم والسعي لإقامة علاقات تعاون اقتصادي بين الأعضاء ونظرائهم في ليبيا ، والعمل على إيجاد فرص استثمارية مشتركة في مدينة ترهونة والتشجيع على انشاء ودعم مشاريع استراتيجية تخدم تطوير ونماء مدينة ترهونة وتحقق الشراكة الاستراتيجية لتنمية المدينة اقتصاديا وعلميا . وتواصل اللجنة المشرفة على تنظيم الملتقى حالياً عملية الاعداد والتحضير والتنسيق لإقامة الملتقى وانجاح فعاليات هذا الحدث الاقتصادي الاول على مستوى ترهونة . ( وال - ترهونه )