دراسة علمية تحذر من تناول اللحوم المصنعة .
الثلاثاء ، 03- 01- 2017 - 10:30:00
\n باريس 3 يناير 2017 ...وال ...- توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة قد يكون مرتبطا بأعراض ربو بالغة السوء.\nيشار إلى ان اللحوم المصنعة هي تلك اللحوم المحفوظة والمضاف إليها الملح والنترات والنتريت والسكر ومثال لها المرتديلا والبلوبيف واللانشون والبسطرمة والبيبروني.\n\nوقال الدكتور تشين لي قائد البحث إن \"تناول اللحوم المصنعة - وهو طعام تقليدي في المجتمعات الصناعية - يرتبط بكثير من الأمراض المزمنة مثل سرطان الرئة والانسداد الرئوي المزمن إلا أن ارتباطه بالربو لم يتضح بعد.\" \nوكتب الباحثون في دورية ثوراكس إنهم جمعوا بيانات من 971 شخصا بالغا من خمس مدن فرنسية أجابوا على أسئلة عن عاداتهم الغذائية والوزن وأعراض الإصابة بالربو في الفترة في الفترة بين عامي 2003 و2007.\nوأوضحت الدراسة أن المشاركين بها تناولوا 2.5 وجبة من اللحوم المصنعة في المتوسط أسبوعيا.\nوقال ما يزيد بقليل عن 40 بالمئة من المشاركين إنهم أصيبوا بالربو في مرحلة ما وقال نحو نصف المشاركين إنهم لم يدخنوا أبدا. ووضعت نقاط لكل مشارك تراوحت بين صفر وخمسة لقياس أعراض الربو اعتمادا على مدى صعوبة التنفس وضيق الصدر خلال العام السابق.\nوأوضحت أبحاث لاحقة جرت بين عامي 2011 و2013 أن نحو نصف المشاركين لم تتغير درجاتهم المسجلة وقال أكثر من الربع إن أعراض الربو لديهم تحسنت في حين قال نحو 20 بالمئة إنهم يشعرون أن أعراض الربو زادت سوءا.\nوبعد حساب عناصر أخرى مثل التدخين والنشاط البدني والسن والعادات الغذائية الأخرى والتعليم توصل الباحثون إلى أن المشاركين الذين كانوا يتناولون اللحوم المصنعة أربع مرات أو أكثر في الأسبوع زادت لديهم أعراض الربو بنسبة تزيد 76 بالمئة عمن تناولوا أقل من وجبة واحدة كاملة من اللحوم المصنعة في الأسبوع.\nوقدر الباحثون أن 35 بالمئة من المشاركين يعانون من زيادة في الوزن ونحو عشرة بالمئة يعانون من السمنة. وقال الباحثون إن هذه العوامل قد تفسر نحو 14 بالمئة من ارتباط حالاتهم بالمرض.\nوقال لي \"تشير نتائج دراستنا وما توصلنا إليه من قبل إلى أن مرضى الربو قد يستفيدون باتباع برنامج متعدد الوصفات... وهو ما يعني إنه إضافة إلى العلاج يمكن أن يساعد تحكمهم في الوزن والانتباه لما يتناولونه من طعام مثل التقليل من تناول اللحوم المصنعة في السيطرة على أعراض الربو.\"\n... وال ...\n