اسعار النفط تسجل ارتفع في بداية التداول
الثلاثاء ، 03- 01- 2017 - 10:25:00
\n\nسول 3 يناير 2017 ... وال ... ارتفعت أسعار النفط في الساعات الأولى للتداول في 2017 بفضل الآمال بأن يثبت الاتفاق بين المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط والذي بدأ سريانه يوم الأحد فعاليته في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.\n وارتفع مزيج برنت الخام 35 سنتا ما يوازي 0.6 في المئة إلى 57.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء مقتربا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 57.89 دولار للبرميل الذي سجله في 12 ديسمبر كانون الأول.\nوكانت أسواق النفط مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة العام الجديد.\nوصعد خام غرب تكساس الوسيط وهو خام القياس الأمريكي 31 سنتا ما يعادل 0.6 في المئة إلى 54.03 دولار مقتربا أيضا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 54.51 دولار الذي بلغه في 12 ديسمبر كانون الأول.\nوفي الأول من يناير بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر تشرين الثاني مع منتجين مستقلين مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.\nويقول متابعو السوق إن شهر يناير سيكون مؤشرا على مدى الالتزام بالاتفاق.\nوقال ريك سبونر كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس \"ستبحث السوق عن دلائل على خفض الإنتاج. \n...وال ....