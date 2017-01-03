نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .الثلاثاء ، 03-01-2017 - 10:22:00

طرابلس 03 يناير 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الثلاثاء 03 يناير 2017 . - من رأس جدير إلى سرت : السماء مغطاة جزيئا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار خفيفة على سرت ، والريح باش الى غربي بينما يكون شرش هذا اليوم على سرت سرعته تتراوح ما بين (05 - 15) عقدة ، وإرتفاع الموج اليوم لا يتجاوز (00ر1) متر ، والبحر هادي الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . - الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى : السماء مغطاة جزئيا الى كليا بالسحب مع سقوط امطار على طول الساحل ، والريح متغير الاتجاه الى غربي على الخليج بينما يكون شرش الى غربي على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 - 15)عقدة يصل يوم الغد الى (20) عقدة علي الخليج ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (25ر0-25ر1) متر ، والبحر هادي الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية ، والرؤية متوسطة. ...(وال)...

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