الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الثلاثاء .

طرابلس 03 يناير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الثلاثاء . - ملخص عام : مازالت الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي والخليج وتبقى درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا . - رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل الغربي : السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا علي سرت مع فرصة سقوط امطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-16) درجة مئوية ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على مناطق جبل نفوسة وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين. - بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين الى اخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة مصحوبة بالسحب الرعدية وتساقط حبات البرد والريــاح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية غربية معتدلة السرعـــة تنشط احيانا على مرتفعات الجبل الاخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-15) درجة مئوية ولاتتجاوز (10) درجة مئوية على الجبل الأخضر. - الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة : السماء صافية الى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (10-15) درجة مئوية وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا . - الكفرة - تازربو - السرير : السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-16) درجة مئوية وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا . ...(وال)..