مقتل ثلاثة جنود في هجوم ''لبوكو حرام'' في جنوب شرق النيجر .

نيامي 3 يناير 2017 ( وال ) - اعلن الجيش النيجري مقتل ثلاثة جنود نيجريين وأصابة سبعة آخرون بجروح ليلة السبت الى الأحد في هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" على مواقع لجيش النيجر في جنوب شرق البلاد. وقال المتحدث باسم وزير دفاع النيجر مصطفى ليدرو بأن "الحصيلة غير النهائية للهجوم هي ثلاثة قتلى وسبعة جرحى في صفوف قوات الدفاع والأمن و15 قتيلا في صفوف الجماعة ". وأوضح البيان أن جيش النيجر "اعتقل" مسلحا من بوكو حرام مشيرا إلى أن "عمليات تمشيط تجري لملاحقة الإرهابيين الفارين". ويأتي هذا الهجوم بعد قيام نحو ثلاثين مسلحا نيجيريا من جماعة "بوكو حرام" بتسليم أنفسهم الثلاثاء الماضي. واستهدف هجوم "بوكو حرام" يوم السبت موقعا للجيش في باروا الواقعة في منطقة ديفا بمحاذاة بحيرة تشاد وهي منطقة مستنقعات بين النيجر وتشاد ونيجيريا.