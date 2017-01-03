نائب رئيس المجلس الرئاسي " موسي الكوني " يتقدم باستقالته إلى فائز السراج.

طرابلس 3 يناير 2017 (وال) - تقدم نائب رئيس المجلس الرئاسي "موسي الكوني" باستقالته أمس الاثنين إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. وأكد الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني" أشرف الثلثي" في تصريح صحفي مساء أمس, استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني, مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي يبذل جهودا كبيرة لإقناع الكوني بالعدول عن استقالته. ولم يعط الناطق مزيدا من التفاصيل حول أسباب تقدم موسي الكوني باستقالته من المجلس. ...( وال ) ...