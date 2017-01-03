مصر تستضيف حفل الاستفتاء الثالث لنجوم الرياضة العرب في مارس القادم .

القاهرة, 3 يناير 2017 (وال) - أعلن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية أن حفل الاستفتاء الثالث لنجوم الرياضة العرب لعام 2016 سيقام في القاهرة في شهر مارس المقبل. وجاء هذا الاعلان بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الاردني محمد جميل عبد القادر بالقاهرة مع وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خالد عبد العزيز حول تنظيم احتفالية نجوم الرياضة العرب في مصر. وستقام الاحتفالية الثالثة لاختيار افضل الرياضيين العرب في شهر مارس 2017 بعد أن تكون لجنة الاستفتاء المنبثقة عن الاتحاد قد اعلنت عن نتائج الاستفتاء الذي شارك فيه عدد كبير من الاعلاميين الرياضين المتخصصين الذين يمثلون غالبية الدول العربية . ...( وال ) ...