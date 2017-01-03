بان كي مون يدعو الى تعديل نظام الانتخابات في كوريا الجنوبية.

سيول 3 يناير 2017 ( وال) - دعا الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون امس الإثنين , الى التحول بنظام الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية من نظام الدائرة الانتخابية ذات المقعد الواحد إلى نظام متعدد المقاعد . وقالت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"ان المرشح الرئاسي المحتمل اعرب - خلال لقاء مع معارفه - عن تأييده لاقتراح زعيم حزب الشعب النائب السابق اهن تشول سو لإصلاح النظام الانتخابي والذي من شأنه أن يضعف هيمنة الأحزاب الرئيسية وتسهيل وصول أحزاب أصغر إلى الجمعية الوطنية. وذكرت الوكالة أنه على الرغم من بان كي مون مرشحا رئاسيا محتملا وإقتراب عدد من الجماعات السياسية إليه , لكنه يفتقر للأرضية السياسية المحلية كعقبة في وجه هذا الطموح. ووفقا لاستطلاع أجري الأسبوع الماضي من قبل وكالة "يونهاب" و"كي بي إس", حل مون جاي اين, الرئيس السابق للحزب الديمقراطي , في الصدارة من حيث نسبة التأييد التي بلغت 6ر21% , تلاه بان كي مون بنحو 2ر17%. ...( وال ) ...