المعارضة في غامبيا تحذر الرئيس السابق يحيي جامع من إعتباره "زعيما متمردا".

بانغول, 3 يناير 2017 ( وال) - حذرت المعارضة في غامبيا الرئيس السابق يحيي جامع من إعتباره "زعيما متمردا" إذا لم يتنحى عن السلطة خلال الشهر الحالي. وقالت قناة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن المتحدثة بإسم تحالف المعارضة في غامبيا حاليفة صلاح حذرت امس الإثنين جامع من التمسك بالمنصب , مطالبة إياه بالإنسحاب قبل موعد تبادل السلطة. وكان جامع قد حذر من أن وجود أي قوات أجنبية في الدولة الصغيرة في غرب إفريقيا يعتبر بمثابة إعلان حرب. وإعترض حزب الرئيس السابق جامع على نتائج الإنتخابات التي جرت في الأول من ديسمبر مطالبا بإعادة الإنتخابات التي إنتهت بفوز مرشح المعارضة أداما بارو الذي أعلن أن توليه المنصب سيجري في 19 يناير الجاري. وطلب بارو من جامع فتح قنوات إتصال والبدء في التنازل عن السلطة بعد 22 عاما قضاها جامع في منصبه. ...( وال ) ...