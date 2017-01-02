الاتحاد الليبى لكرة السلة يعلن عن موعد نهائيات مسابقات كل الفئات .

طرابلس 2 يناير 2017 (وال) أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة في تعميم لكل الاتحادات الفرعية عن موعد انطلاق بطولات ليبيا فى كرة السلة لكل الفئات . مسابقة الأشبال ستقام منافساتها في الخامس والسادس والسابع من يناير ، أما الأواسط فستكون في أيام ال 12 ، 13 ، 14 من يناير . بينما نهائي كأس ليبيا الذي سيتنافس عليه كل الأندية الليبية على مستوى الاتحادات الفرعية بالكامل سيكون في التاسع عشر من يناير . حيث تأهل فريق اهلي بنغازي للمباراة النهائية في انتظار المتأهل من فريقي اهلي طرابلس والاتحاد اللذين وصلا إلى مباراة الدور النصف نهائي . أما بطولة ليبيا فخصصت لها لجنة المسابقات باتحاد السلة الليبي ثلاثة أيام ، وهي : ال 8 ، 9 ، 10 من يناير . ...(وال) ...