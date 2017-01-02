أهلي طرابلس يحتفل بالثنائية بمباراة مع فريق غاني.

طرابلس 2 يناير 2017(وال)- حددت إدارة نادي أهلي طرابلس العشرين من شهر يناير الجاري موعدا للاحتفال بتحقيق الثنائية بطولة الدوري والكأس للموسم الرياضي 2015 -2016 . وسيستضيف الأهلي خلال هذه الاحتفالية فريق أبدوانا الغاني بملعب طرابلس الدولي بحضور الجماهير الرياضية في سعي إدارة نادي الاهلي لرفع الحظر عن الملاعب الليبية حيث أرسلت خطابا للاتحاد الليبي لكرة القدم طلبت خلاله إرسال رسالة لـ " الكاف " لدعوة وفد منه لحضور هذه المباراة الاحتفالية لرفع الحظر عن الملاعب الليبية واستعدادا للاستحقاقت المحلية والافريقية القادمة. كما علم القسم الرياضي بوكالة الانباء الليبية أنه سيتم خلال احتفالية النادي تكريم العديد من الشخصيات والرياضيين القدامى. إدارة أهلي طرابلس تعاقدت مؤخرا مع 7 لاعبين جدد محليين وتسعى للتعاقد مع ثلاثة محترفين من أجل تعزيز صفوف الفريق قبل موعد اختتام القائمة الافريقية.