الاتحاد الليبي للمصارعة الأولمبية والمصارعات المماثلة ينظم مهرجان فبراير الرياضي.

طرابلس 2 يناير 2017 (وال)- ينظم الاتحاد الليبي للمصارعة الأولمبية والمصارعات المماثلة مهرجان فبراير الرياضي لفئتي (شباب - كبار) برعاية اللجنة الأولمبية الليبية وشركة ليبيانا للهاتف المحمول. وستقام مناشط المهرجان يوم 25 من شهر فبراير القادم 2017 في عروض رياضات المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة الأولمبية ، بقاعة مركز محمد إحسان عزيز لتدريب المنتخبات الوطنية بطرابلس. وينظم المهرجان تحت شعار "عبر الرياضة والقوة يتحقق اللقاء والتواصل". ...(وال)..