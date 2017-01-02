الاتحاد الليبي للمصارعة الأولمبية والمصارعات المماثلة ينظم مهرجان فبراير الرياضي.الإثنين ، 02-01-2017 - 20:17:00

طرابلس 2 يناير 2017 (وال)- ينظم الاتحاد الليبي للمصارعة الأولمبية والمصارعات المماثلة مهرجان فبراير الرياضي لفئتي (شباب - كبار) برعاية اللجنة الأولمبية الليبية وشركة ليبيانا للهاتف المحمول. وستقام مناشط المهرجان يوم 25 من شهر فبراير القادم 2017 في عروض رياضات المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة الأولمبية ، بقاعة مركز محمد إحسان عزيز لتدريب المنتخبات الوطنية بطرابلس. وينظم المهرجان تحت شعار "عبر الرياضة والقوة يتحقق اللقاء والتواصل". ...(وال)..

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