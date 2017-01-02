بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تغادر الأربعاء للكونغو.

طرابلس 2 يناير 2017 (وال)- تغادر بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الأربعاء طرابلس إلى الكونغو لإجراء مباراة ودية مع المنتخب السنغالي في الثامن من شهر يناير الجاري. هذا ويواصل المنتخب الليبي تدريباته الصباحية والمسائية بملعبي طرابلس الدولي وملعب نادي أبي سلبم بحضور 17 لاعبا من القائمة التي أعلنها المدرب الوطني "جلال الدامجة".وكان المدرب الوطني قد استدعى لمباراة السنغال اللاعبين الآتية أسماؤهم وهم: محمد نشنونش ، عبد السلام امسلم ، علي شنينه ، أحمد هويدي ، طارق الجمل ، علي معتوق ، هيثم ضانه ، سند الورفلي ، المعتصم الصبو ، المهدي المصري ، عبد الرحمن العمامي ، المعتصم المصراتي ، انور مخلوف ، إبراهيم العجيل ، السنوسي الهادي ، مفتاح طقطق ، يحيى الزليطني ، محمد المنقوش ، سالم المسلاتي ، عبد السلام الفتوري ، محمد الغنودي. ...(وال)...