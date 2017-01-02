المصرف المركزي ينفي تهريب أو نقل سبائك ذهبية وعملات صعبة داخل ليبيا او خارجها .

طرابلس 02 يناير2017 ( وال ) - نفى مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، ما تداولته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن عثور السلطات التركية على كميات من السبائك الذهبية والعملات الصعبة مهربة من المصرف، أو منقولة بأية وسيلة لأي شخص أو شركة في أي مكان داخل ليبيا أو خارجها. وأكد المصرف في بيان له أن الثروات الوطنية النقدية والعينية الموجودة بحوزته ومؤتمن عليها مصونة ومصانة من كل عبث، لا يستخدم شيء منها إلاّ في ما ينفع الوطن والناس، وبما تحدده القوانين وتضبطه الإجراءات ويقع تحت رقابة الدولة والرأي العام. ودعا المصرف المركزي في بيانه المواطنين الى الاحتراس من الأكاذيب والإشاعات التي تستهدف ضرب المؤسسات الوطنية وعدم المساهمة في نشرها وتداولها . ... ( وال )..