اختتام بطولة ليبيا للهوكي تحت 17 سنة.الإثنين ، 02-01-2017 - 12:15:00

طرابلس 2 يناير2017 ( وال ) - تختتم يوم الجمعة القادمة مباريات بطولة ليبيا للهوكي تحت 17 سنة للموسم الرياضي 2015 -2016 باجراء المباراة النهائية التي ستجمع فريقا حي دمشق والصباح . وأفاد " صلاح مهنى " الأمين العام للاتحاد وكالة الأنباء الليبية " وال " أن هذه النهائيات شاركت فيها فرق أندية الغرارات وحي دمشق بطرابلس والصباح من مدينة مصراته ، وستحسب النتيجة النهائية للبطولة بالنقاط بين فرق المشاركة ، وفي حالة التساوي في النقاط يتم اللجوء إلى ما له وما عليه من اهداف . ...( وال ) ..

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