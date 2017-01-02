قافلة مساعدات إنسانية إلى أهالى مناطق جارف والزعفران والظهير بسرت .

سرت 02 يناير 2017 (وال)- سيرت لجنة الازمة بسرت قافلة مساعدات إنسانية إلى أهالي مناطق جارف والزعفران والظهير بسرت ، مقدمة من منظمة اليونسيف والهلال الاحمر الدولى بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الليبي فرع مصراتة . وتضم القافلة التي وصلت مساء أمس إلى ضواحى سرت الغربية باكثر من 600 سلة تحوي مواد التنظيف والمواد المنزلية التي وزعت على العائلات الموجودة بمناطق جارف والظهير والزعفران غرب سرت. وأفاد رئيس لجنة الازمة سرت السيد " فوزى الشكربى" مراسل وكالة الانباء الليبية بسرت أن مائتى عائلة من سكان منطقة وادى جارف استفادت من هذه المساعدات ، بالاضافة إلى اربعمائة عائلة بمناطق الظهير والزعفران والسبعة كيلو متر غرب سرت . واضاف رئيس لجنة الازمة : ان قافلة مساعدات اخرى سيتم تسييرها الاسبوع القادم إلى ضواحى سرت الشرقية بمناطق الاربعين والسواوة والثلاثين . ...( وال- سرت)...