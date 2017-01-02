الحكومة الايطالية تعتزم اعتماد خطة جديدة لترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين.

روما 2 يناير 2017 ( وال) - تعتزم الحكومة الإيطالية تعتزم اعتماد خطة جديدة تقضي بالترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين, وذلك بعد مقتل منفذ هجوم برلين في عيد الميلاد من قبل الشرطة الإيطالية في ميلانو. وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين أن إيطاليا "تخطط حاليا لإنشاء 16 مركزا جديدا لحجز المهاجرين غير الشرعيين قبل ترحيلهم إلى بلادهم , وذلك وفقا لخطة عرضت على الحكومة سابقا, في حين كان رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي يتمسك برفض إنشاء هذه المراكز. وكان قائد الشرطة الإيطالية, فرانكو جابرييلي قد أصدر توجيها -الجمعة الماضية- إلى أفراد الشرطة يطالبهم بتكثيف الجهود لتحديد وترحيل المهاجرين, الذين لا يحق لهم اللجوء. ويعد هذا النهج بمثابة تغير كبير في السياسة الإيطالية منذ تولي باولو جينتيلوني رئاسة الحكومة خلفا لسلفه وزميله في نفس الحزب ماتيو رينتسي. ... ( وال) ...