سيول تجري مناورات بحرية في سواحل شبه الجزيرة الكورية.

سيول 2 يناير 2017 (وال) - بدأت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين مناورة بحرية أمام سواحل شبه الجزيرة الكورية من أجل تعزيز قدرات الرد على تهديدات الجارة الشمالية التي بدأت العام الجديد بالتأكيد على التمسك بالبرامج النووية والصاروخية. وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) أن القوات البحرية دعت إلى هذه المناورات من أجل الإبقاء على حالة التركيز في واجباتها وللاستعداد للمواجهة في أي وقت. وأوضحت الوكالة أن الجيش الكوري الجنوبي أجرى مناورات بالذخيرة الحية باستخدام مدافع طراز "كي 9" ، مضيفة أن القوات الجوية أيضا نفذت تدريبات فوق بحر اليابان من أجل التأكد من قدراتها الدفاعية. وتأتي المناورات للرد على تصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بمناسبة العام الجديد ، الذي قال فيها إن تطوير الصواريخ العابرة للقارات في "مرحلة نهائية" بالوقت الراهن. وتخشى سيول أن يقوم نظام "كيم جونج أون" بزيادة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية في ضوء التغييرات السياسية الجارية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. .. ( وال ) ..