توفر جرعات التطعيم لكل الفئات العمرية بالمراكز الصحية بالواحات .الإثنين ، 02-01-2017 - 11:06:00

جالو 02 يناير 2017 ( وال ) - أعلنت إدارات المراكز الصحية ببلديات الواحات " جالو واوجله واجخرة " عن توفر كميات الامصال الطبية الخاصة بجرعات تطعيم الاطفال لمختلف الاعمار وذلك فترة الدوام الرسمي . وذكر مكتب الرعاية الصحية جالو بأن عملية التطعيم تسير بشكل منتظم ، داعيا أولياء الامور والامهات إلى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمواعيد الرسمية واستخراج بطاقة البيانات الصحية للمواليد الجدد وعدم الاهمال والتاخير . يشار إلى أن هذا الاعلان جاء بعد ترويج اخبار عن نقص ونفاد كميات التطعيم وعدم توفرها بالمراكز الصحية الواحات . ...(وال الواحات)...

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