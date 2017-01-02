توفر جرعات التطعيم لكل الفئات العمرية بالمراكز الصحية بالواحات .

جالو 02 يناير 2017 ( وال ) - أعلنت إدارات المراكز الصحية ببلديات الواحات " جالو واوجله واجخرة " عن توفر كميات الامصال الطبية الخاصة بجرعات تطعيم الاطفال لمختلف الاعمار وذلك فترة الدوام الرسمي . وذكر مكتب الرعاية الصحية جالو بأن عملية التطعيم تسير بشكل منتظم ، داعيا أولياء الامور والامهات إلى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمواعيد الرسمية واستخراج بطاقة البيانات الصحية للمواليد الجدد وعدم الاهمال والتاخير . يشار إلى أن هذا الاعلان جاء بعد ترويج اخبار عن نقص ونفاد كميات التطعيم وعدم توفرها بالمراكز الصحية الواحات . ...(وال الواحات)...