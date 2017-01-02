الرئيس الفرنسي يزور للعراق.

بغداد 2 يناير 2017 (وال) - بدأ الرئيس الفرنسي " فرانسوا أولاند" , اليوم الإثنين, زيارة رسمية للعاصمة العراقية بغداد. وسيلتقي أولاند خلال زيارته, الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي , ومن المقرر أن يتفقد أولاند خلال الزيارة الجنود الفرنسيين الذين يشاركون في التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية" (داعش). ويشارك حوالي 500 جندي فرنسي في العراق لتدريب القوات العراقية وقوات "البيشمركة" وتقديم الاستشارة العسكرية دعما لعملية تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوي في شمال العراق من قبضة تنظيم داعش, والتي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي. .. وال ...