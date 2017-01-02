اجتماع موسع لإدارة اذاعة جالو المحلية .الإثنين ، 02-01-2017 - 11:04:00

جالو 02 يناير 2017 ( وال ) - عقد اجتماع موسع بمقر راديو جالو ضم الاداريين والفنيين والمقدمين من أجل الاعداد لدورة إذاعية جديدة وتذليل الصعاب لتسيير العمل بها . وصرح " ابراهيم اجويلي " مدير الاذاعة لمراسل وكالة الأنباء الليبية ، أن التجهيزات تمت لاطلاق موسم برامجي جديد مطلع هذا العام حسب المعايير الفنية ، وجذب كفاءات وعناصر شبابية وأصوات جديدة لهذا المنبر . يشار إلى أن راديو جالو يبث على الموجه القصيرة اف ام 102 ويصل التردد لجميع مدن الواحات وحقول النفط المحاورة . ...(وال الواحات)...

الأكثر قراءة في وال

عدد من الكتائب والاجهزة الامنية بطرابلس : حربنا ضد الارهاب وليست موجهة لأية مدينة أو توجه سياسي أو حكومي .
رئيس وزراء استرالي يقلق في عدم تراجع ترامب عن اتفاقية توطين اللاجئين
فتح صمام الرياينة الذي يغذي مصفاة الزاوية من حقلي الشرارة والفيل.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا