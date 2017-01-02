اجتماع موسع لإدارة اذاعة جالو المحلية .

جالو 02 يناير 2017 ( وال ) - عقد اجتماع موسع بمقر راديو جالو ضم الاداريين والفنيين والمقدمين من أجل الاعداد لدورة إذاعية جديدة وتذليل الصعاب لتسيير العمل بها . وصرح " ابراهيم اجويلي " مدير الاذاعة لمراسل وكالة الأنباء الليبية ، أن التجهيزات تمت لاطلاق موسم برامجي جديد مطلع هذا العام حسب المعايير الفنية ، وجذب كفاءات وعناصر شبابية وأصوات جديدة لهذا المنبر . يشار إلى أن راديو جالو يبث على الموجه القصيرة اف ام 102 ويصل التردد لجميع مدن الواحات وحقول النفط المحاورة . ...(وال الواحات)...