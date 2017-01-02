اعادة مصححة / مقتل ليبي واصابة ثلاثة اخرين في تركيا .الإثنين ، 02-01-2017 - 10:59:00

طرابلس 02 يناير 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطنى مقتل مواطن ليبي واصابة ثلاثة أخرين بجروح في الهجوم المسلح الذي وقع الليلة قبل الماضية في مدينة اسطنبول التركية . وأوضح المكتب الاعلامي بالوزارة لوكالة الانباء الليبية ( وال ) - إن التعليمات قد صدرت للقنصلية الليبية في اسطنبول من قبل وزير الخارجية " محمد سيالة " للقيام بالاجراءات اللازمة بالخصوص . يشار بأن الهجوم المسلح الذي وقع باسطنبول التركية مؤخرا ادى الى مقتل 39 شخصا واصابة 69 اخرين منهم 16 اجنبيا . ...( وال )...

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