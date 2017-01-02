مقتل 3 سوريين بنيران حرس الحدود التركي.

دمشق 2 يناير 2017 (وال) - قتل ثلاثة مدنيين سوريين مصرعهم وجرح العشرات من ضمنهم نساء وأطفال بنيران حرس الحدود التركي خلال محاولتهم عبور الحدود السورية-التركية. وقالت مصادر طبية سورية لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين إن الضحايا "سقطوا إثر إطلاق قوات حرس الحدود التركية النار عليهم خلال محاولتهم عبور الحدود بطريقة غير مشروعة". يذكر أن نحو 3 ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا مسجلين في المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة , ويتركز أغلبهم في ولايات شانلي أورفا, غازي عنتاب, وإسطنبول. .. ( وال ) ..