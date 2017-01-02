الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاثنين .

طرابلس 02 يناير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاثنين .\

ملخص عام : مازالت الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة وتبقى درجات الحرارة منخفضة ،على بعض المناطق الممتدة من رأس إجدير حتى سرت ، ألا تتجاوز درجات الحرارة 7 مئوية على مناطق جبل نفوسة، فيما لا تتجاوز 8 مئوية على الجبل الأخضر.\

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :\

السماء مغطاة جزئيًا إلى كليا بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (9-14) درجة مئوية ولا تتجاوز 7 مئوية على مناطق جبل نفوسة.\

بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب :\

السماء مغطاة جزئيًا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة إلى غزيرة على مرتفعات الجبل الأخضر مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد مما يسبب في جريان بعض الأودية المحلية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (10-14) درجة مئوية ولا تتجاوز 8 درجات مئوية على الجبل الأخضر.\

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الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :\

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجـات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (10-14) درجة مئوية.\

الكفرة - تازربو - السرير :\

السماء قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-16) درجة مئوية.\

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