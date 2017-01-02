مسلحو حزب العمال الكردستاني يهاجمون مقر مديرية أمن في ديار بكر بتركيار.

ديار بكر 2 يناير 2017 ( وال ) - تعرض مبنى مديرية أمن منطقة جينار بولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا أمس الأحد لهجوم بقذائف صاروخية شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني . و ذكرت وكالة (الأناضول) للأنباء نقلا عن مصادر أمنية أن عناصرمنظمة حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" تقف وراء الهجوم الذي قوبل بإطلاق نار من قبل قوات الأمن. يذكر أم هجوما آخرا كان قد استهدف أمس الأحد ملهى ليليا في إسطنبول خلال الاحتفالات برأس السنة الجديدة مخلفا مصرع 39 شخصا من بينهم 28 أجنبيا على الأقل وإصابة 69 آخرين بجراح.