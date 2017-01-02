الهند وباكستان تتبادلان قائمة بمنشآتهما النووية.

نيودلهي 2 يناير 2017 ( وال ) - تبادلت الهند وباكستان أمس الأحد قائمة باسم منشآتهما النووية وفقا لاتفاقية وقع عليها الطرفان في سنة 1992. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان لها اليوم الاثنين أن "الهند وباكستان تبادلتا من خلال القنوات الدبلوماسية في نيودلهي وإسلام آباد قائمة باسم المؤسسات النووية بمقتضى اتفاقية منع الهجوم على المنشآت النووية." وتنص الاتفاقية الموقعة بين الهند وباكستان في 31 ديسمبر1988 والتي شرع في تنفيذها في 27 يناير 1991 على أن "الطرفين يلتزمان بتقديم جرد بمنشآتهما ومرافقهما النووية في بداية كل سنة". وتشهد العلاقات الهندية - الباكستانية توترا غير مسبوق بسبب عدد من القضايا الخلافية من أبرزها الاضطرابات الاجتماعية وأحداث العنف في كشمير وكذا الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية هندية في نفس الإقليم. ...( وال )...