ترامب يؤكد ان لديه معلومات حول اختراق الانتخابات الرئاسية الامريكة سيكشف عنها قريبا.

واشنطن 2 يناير 2017 ( وال) - اكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

أن لديه معلومات \"ليست بحوزة أحد\" آخرعن قضية اختراق الانتخابات الرئاسية

الأمريكية متعهدا بالكشف عنها يومي الثلاثاء او الاربعاء القادمين.

و شكك ترامب في تصريحات نقلتها امس الاحد شبكة سي إن إن

الأمريكية في أن تكون روسيا متورطة في عمليات الاختراق التي طالت

الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي.

و قال \"قد يكون هناك أشخاص آخرون وراء عمليات التدخل في

الانتخابات الرئاسية..أعلم بعض الأشياء لا يعلمها آخرون وبالتالي لا

يمكن أن يكونوا متأكدين مما حدث\".

وأضاف \"أريدهم فقط أن يكونوا متأكدين لأن هذا اتهام خطير

للغاية\".. مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية امتلاك أدلة على عمليات القرصنة

السيبرانية وبالتالي سيكون من \"الظلم\" توجيه الاتهامات جزافا.

وكان ترامب قد شكك مرارا في تقييمات استخبارتية أعلنت عنها

وكالات استخبارات أمريكية في أوائل أكتوبر الماضي اتهمت خلالها موسكو

صراحة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

وعلى إثر الاتهامات الموجهة إلى موسكو أعلن الرئيس الأمريكي

باراك أوباما مؤخرا عن سلسلة عقوبات وعمليات طرد ضد روسيا معتبرا 35

دبلوماسيا روسيا \"أشخاصا غير مرغوب فيهم\".

وقال أوباما في بيان إن العقوبات لن تتوقف عند هذا الحد.. محذرا

من أن \"الولايات المتحدة ستتخذ خطوات أخرى في الوقت الذي تختاره بما في

ذلك عمليات لن يتم الكشف عنها\".

وأضاف أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 9 كيانات وأفراد

بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعما ماديا

للمخابرات مشيرا إلى أن العقوبات تأتي ردا على جهود روسيا \"للإضرار

بالمصالح الأمريكية\".

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