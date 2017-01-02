ترامب يؤكد ان لديه معلومات حول اختراق الانتخابات الرئاسية الامريكة سيكشف عنها قريبا.
الإثنين ، 02- 01- 2017 - 08:30:00
واشنطن 2 يناير 2017 ( وال) - اكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب \nأن لديه معلومات \"ليست بحوزة أحد\" آخرعن قضية اختراق الانتخابات الرئاسية\nالأمريكية متعهدا بالكشف عنها يومي الثلاثاء او الاربعاء القادمين.\n و شكك ترامب في تصريحات نقلتها امس الاحد شبكة سي إن إن \nالأمريكية في أن تكون روسيا متورطة في عمليات الاختراق التي طالت \nالانتخابات الرئاسية التي أجريت في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي. \n و قال \"قد يكون هناك أشخاص آخرون وراء عمليات التدخل في \nالانتخابات الرئاسية..أعلم بعض الأشياء لا يعلمها آخرون وبالتالي لا \nيمكن أن يكونوا متأكدين مما حدث\". \n وأضاف \"أريدهم فقط أن يكونوا متأكدين لأن هذا اتهام خطير \nللغاية\".. مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية امتلاك أدلة على عمليات القرصنة\nالسيبرانية وبالتالي سيكون من \"الظلم\" توجيه الاتهامات جزافا. \n وكان ترامب قد شكك مرارا في تقييمات استخبارتية أعلنت عنها \nوكالات استخبارات أمريكية في أوائل أكتوبر الماضي اتهمت خلالها موسكو \nصراحة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية. \n وعلى إثر الاتهامات الموجهة إلى موسكو أعلن الرئيس الأمريكي \nباراك أوباما مؤخرا عن سلسلة عقوبات وعمليات طرد ضد روسيا معتبرا 35 \nدبلوماسيا روسيا \"أشخاصا غير مرغوب فيهم\". \n وقال أوباما في بيان إن العقوبات لن تتوقف عند هذا الحد.. محذرا\nمن أن \"الولايات المتحدة ستتخذ خطوات أخرى في الوقت الذي تختاره بما في \nذلك عمليات لن يتم الكشف عنها\". \n وأضاف أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 9 كيانات وأفراد \nبينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعما ماديا \nللمخابرات مشيرا إلى أن العقوبات تأتي ردا على جهود روسيا \"للإضرار \nبالمصالح الأمريكية\".\n ...( وال ) ...