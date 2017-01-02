العراق: ثلاثة قتلى وسبعة جرحى في تفجير انتحاري بالموصل.الإثنين ، 02-01-2017 - 08:33:00

بغداد 2 يناير 2017 ( وال) - لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم و اصيب سبعة اخرون بعدما فجر انتحاري نفسه بواسطة حزام ناسف مساء امس الاحد شرق مدينة الموصل شمال العراق وفق مصدر امني. وأوضح المصدر أن الانفجار الذي استهدف عائلات نازحة في حي الكرامة .مضيفا أن القوات الأمنية هرعت لمكان الحادث ونقلت الجرحى إلى المستشفى للعلاج. ولم يشر المصدر إلى الجهة التي تقف وراء العملية الانتحارية . وكان مسؤول عسكري عراقي قد اعلن امس أن القوات العراقية استعادت من الإرهابيين 60 بالمائة من الجزء الشرقي لمدينة الموصل منذ بدء العمليات العسكرية منتصف أكتوبرالماضي. ...( وال ) ...

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