إنتاج ليبيا يرتفع إلى 685 ألف برميل يوميا .

طرابلس 02 يناير 2017 ( وال )- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفع أمس الاحد إلى 685 ألف برميل . وأرجعت المؤسسة هذا الارتفاع إلى عودة خطوط أنابيب رئيسية تمتد من حقلي الشرارة والفيل في غرب البلاد للعمل بعد توقف استمر لمدة أسبوعين. وأوضحت المؤسسة أن استئناف الإنتاج سيتم تدريجيا من حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 330 ألف برميل يوميا, لكن لا يوجد أي إعلان عن استئناف الإنتاج من حقل الفيل الذي يستطيع أن ينتج 90 ألف برميل يوميا من الخام . وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تأمل في زيادة الإنتاج إلى نحو 900 ألف برميل يوميا بحلول مارس المقبل . ...(وال)...