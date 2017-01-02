إدارة التجنيد والاحتياط برئاسة الأركان تفتح باب الانخراط في الخدمة العسكرية بالجيش الليبي .الإثنين ، 02-01-2017 - 08:26:00

غريان 02 يناير 2016 ( وال ) - أعلنت إدارة التجنيد والاحتياط برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عن رغبتها في تجنيد عناصر وطنية من كافة شباب ليبيا الراغبين للتطوع للخدمة بالحرس الرئاسي . واشترطت إدارة التجنيد والاحتياط في الراغبين في الانخراط بهذا الميدان بأن يكون المتطوع ليبي الجنسية ، وأن لا يكون متزوجاً من أجنبية ، وأن لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد عن (30) سنة ، وأن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية وِفق اللائحة الطبية المعمول بها أمام لجان التجنيد ، وأن لا يكون محكوماً عليه في قضية مُخلة بالشرف ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره ، وأن يتعهد بالعمل في أي وِجدة عسكرية من وِحدات الجيش الليبي داخل الحدود الليبية . كما يُطلب من المتقدمين للانخراط في الخدمة العسكرية ضرورة إحضار الرقم الوطني ، وصورة ملونة من كتيب العائلة - مع إحضار الكتيب الأصلي ، صورة ملونة من جواز السفر والبطاقة الشخصية سارية المفعول ، شهادة الحالة الجنائية (الأصل) ، شهادة حُسن السيرة والسلوك من المجلس البلدي أو المحلي ، شهادة المستوى الدراسي (الأصل) ، إفادة بعدم تقاضي أي مرتب ضماني أو تقاعدي من صندوق الضمان الاجتماعي ، عدد (8) صور شخصية مدنية مقاس (4 × 6) بالمواجهة والخلفية بيضاء . هذا وتُقدم كافة المستندات المطلوبة إلى فروع التجنيد التابعة لإدارة التجنيد والاحتياط اعتباراً من 1 يناير 2017م وطالبت إدارة التجنيد في بيانها الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه جميع المتقدمين (المتطوعين) التقيد بمواعيد وأماكن الفحص الطبي المُعلن عنها في هذا الإعلان ، وحددت مُدة أسبوع بعد إنتهاء الإجراءات الإدارية والطبية من التاريخ المحدد للالتحاق حسب بطاقة التوجيه إلى مراكز التدريب . موضحة بأنه بعد اجتياز المتطوع للكشف الطبي بنجاح يخضع للمقابلة الشخصية من قِبل رئيس لجنة التجنيد الممتثل أمامها ، وتكون الإقامة داخل مراكز التدريب المعتمدة طيلة مُدة التدريب على أن تحدد مُدة التدريب فيما بعد ، ويُمنح المتدرّب مكافأة مالية وقدرها (500) دينار ليبي شهرياً خلال فترة التدريب الأساسي . ..( وال غريان )...

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