اليمن: مقتل 38 مسلحا حوثيا في معارك مع الجيش خلال ال72 ساعة الماضية .

عدن (اليمن) 1 يناير 2017 (وال) - لقي 38 مسلحا حوثيا مصرعهم وأصيب عشرات الآخرين في معارك مع قوات الجيش اليمني خلال ال72 ساعة الماضية, في جبهتي (صرواح والمخدرة) في محافظة مأرب اليمنية, حسبما أفادت به مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد. وأوضحت المصادر أنه "من بين القتلى قيادي حوثي, وأنه تم أسر أربعة آخرين, كما دمرت مقاتلات التحالف دبابة وآليات عسكرية للمتمردين". وأضافت أن "قوات التحالف دمرت شاحنتين محملتين بالأسلحة, كانتا في طريقهما إلى المسلحين الحوثيين في (حرض وميدي) بمحافظة (حجة)", موضحة أن "غارتين جويتين استهدفتا شاحنة تحمل أسلحة وذخائر, وشاحنة أخرى كانت تحمل عدة صواريخ". ويأتي ذلك فيما تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية من استعادة السيطرة على مواقع عدة كانت بقبضة المسلحين الحوثيين في مديرية (البقع) التابعة لمحافظة صعدة بشمال اليمن.