تشديد الإجراءات الأمنية في البحرين في أعقاب الهجوم الإرهابي على سجن في البلاد.

المنامة 1 يناير 2017 (وأج) - شددت السلطات البحرينية اليوم الأحد, من الإجراءات الامنية في البلاد في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي تعرض له سجن "جو" والذي أسفر عن مقتل شرطي وهروب عدد من الإرهابيين المحكوم عليهم. وفي تصريح صحفي , أوضح أحد المقيمين إن إجراءات تفتيش تتم للسيارات لدى مروره بأحد الجسور التي تربط محافظة المحرق بالعاصمة المنامة. ووقع الهجوم بمنطقة "جو", إلى الجنوب من المنامة, في أول أيام العام الجديد وهو عطلة رسمية في البحرين. وقالت وزارة الداخلية في بيان في وقت سابق إن الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة في الهجوم وعدد من المحكومين عليهم الذين فروا من السجن جراء الهجوم الإرهابي. ولم تذكر الداخلية أي تفاصيل عن عدد منفذي الهجوم أو الإرهابيين الفارين.