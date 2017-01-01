تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي والخدمات في الصين في ديسمبر .

بكين 1 يناير 2017 (وال)- حقق القطاع الصناعي الصيني نموا للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر لكن وتيرة النمو جاء أقل قليلا عن التوقعات في مؤشر على أن الإجراءات الحكومية لكبح أسعار الأصول الأخذة في الصعود بدأت أثارها تمتد للاقتصاد عموما. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 4ر51 في ديسمبر مقارنة مع 7ر51 في نوفمبر. وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو شهري وأقل من ذلك إلى انكماش. وتقل قراءة ديسمبر بشكل طفيف عن التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والبالغة 5ر51 نقطة. وساهمت طفرة في قطاع الإسكان والإنفاق الحكومي على البنية التحتية في رفع أسعار شتى السلع من الأسمنت إلى الصلب ومنح القطاع الصناعي دفعة كان في أشد الحاجة إليها. لكن حملة الحكومة للتصدي لشراء العقارات بغرض المضاربة ومؤشرات من واضعي السياسيات على تبني مزيد من الإجراءات لاحتواء أي زيادات كبيرة في أسعار الأصول وزيادة الدين حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ النمو يعني أن أي إجراءات تحفيز إضافية ستكون محدودة. وقال تشو هاو أحد الاقتصاديين"تشير أرقام مؤشر مديري المشتريات إلى أن تغيير السياسات أحدث تاثيرا وأن السلطات قلقة جدا من فقاعات الأصول". وتباطأ إنتاج المصانع في ديسمبر وسجل المؤشر الثانوي للتوظيف 3ر53 نقطة مقابل 9ر53 في الشهر السابق. وأظهرت قراءة منفصلة لقطاع الخدمات تباطؤ وتيرة النمو في ديسمبر وفقا للبيانات الصادرة يوم الأحد وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع إلى 5ر54 في ديسمبر من 7ر54 في نوفمبر.