صحيفة 'السفير" اللبنانية تتوقف عن الصدور بعد 42 عاما على تأسيسها.

بيروت 1 يناير 2017 (وال) - أصدرت صحيفة "السفير" اللبنانية الواسعة الانتشار في لبنان والوطن العربي أمس السبت عددها الأخير معلنة توقفها عن الصدور جراء مصاعب مالية بعد 42 عاما على تأسيسها. وعنونت الجريدة التي تأسست في العام 1974 قبل سنة واحدة من بدء الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990) حاملة شعار "صوت الذين لا صوت لهم" صفحتها الاولى من عددها الاخير "الوطن.. بلا السفير". وربطت احتجابها عن الصدور بالازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان والمنطقة مبرزة "تعبت السفير لكنها ترفض أن تكون المثال خصوصا أنها ترى في أفق المهنة بعض النور. إذ لا يعقل أن يبقى الظلام المخيم على المنطقة والبلد جاثما على صدرها وزميلاتها لوقت طويل". وتعود أزمة الصحافة خصوصا الى الجمود السياسي الذي شهده لبنان خلال أكثر من عامين ونصف اليناير 2017 ى عام وتراجع التمويل الداخلي والعربي بحسب ما يؤكد اختصاصيون وصحافيون. وكانت "السفير" اتخذت في شهر مارس قرارا بالتوقف عن الصدور لتتراجع عنه وتقرر خفض عدد صفحاتها من 18 الى 12 قبل أن تتخذ قرارا جديدا بالاقفال النهائي قبل اسابيع.